عضو فى حزب المحافظين البريطانى: إقالة جونسون أمر حتمى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحاته لصحيفة "أوبزرفر"، أكد تشارلز ووكر، أنه "الأمر سينتهى برحيله، لذلك، أريده فقط أن يكون له قدر من الفعل فى ذلك"، فى إشارة لرئيس الوزراء الذى تلاحقه اتهامات باختراق القانون وعمل تجمعات خلال فترة الحظر بسبب وباء كورونا فلا بريطانيا.

ويواجه جونسون تمردًا متزايدًا من حزبه "المحافظين"، بسبب تقارير حول تجمعات فى "داونينج ستريت"، خلال الإغلاق، حيث يقدم أعضاء من البرلمان رسائل سرية إلى اللجنة تطالب بإقالته كزعيم للحزب.

بينما كشفت صحيفة "صنداى تايمز" عن أن جونسون يستعد الآن لإجراء تصويت فى أقرب وقت هذا الأسبوع، فى حين تشير تقديرات مستشاريه إلى حصوله على ما بين 35 و45 صوتًا، وحصول الآخرين على أكثر من 50 صوتا.