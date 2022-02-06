عاجل- واشنطن: روسيا حشدت 70% من القوات العسكرية اللازمة لغزو أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤولون بالجيش والاستخبارات الأمريكية، أن روسيا حشدت 70% من القوات العسكرية اللازمة لشن غزو واسع النطاق على أوكرانيا يمكن أن يؤدى إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين وظهور ملايين اللاجئين.





وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الأحد، أن مسؤولين بارزين بإدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، حذروا فى إحاطات لمشرعين وشركاء أوروبيين فى الأيام الأخيرة من أنه إذا اختارت موسكو شن غزو كامل على أوكرانيا، فقد يتسبب ذلك فى قتل 50 ألف مدنى ونزوح ما يصل إلى 5 ملايين لاجئ.

ووفقا للتقديرات الأمريكية الرسمية، فإن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لديه 83 مجموعة تكتيكية من الكتائب يبلغ قوام كل كتيبة 750 جنديا تقريبا على حدود أوكرانيا، وهو ما يمثل 70% من القوات التى سيحتاجها لتحقيق أقصى قدر من الغزو الكامل.

وقدر المسؤولون الأمريكيون أن هناك أكثر من 100 ألف جندى روسى تم حشدهم على الحدود الأوكرانية، وذكرت تقارير صحفية أمريكية أن الحشد العسكرى لا يعتبر خدعة ويُعتقد أن الهجوم يمكن أن يحدث فى أى يوم، مع توقعات بحدوثه بين منتصف فبراير وأواخر مارس.

ووفقا للصحيفة، تأتى هذه الأنباء عقب يومين من اجتماعات بين مشرعين أمريكيين ومسؤولين بوزارة الدفاع، حذر المشرعون بعدها من أن الغزو الروسى لأوكرانيا قد يكون وشيكا.

وقال السناتور ماركو روبيو (جمهورى من فلوريدا) للصحفيين بعد الاجتماع إن الغزو "شبه مؤكد".. مضيفا: "هذا هو أكبر تهديد فى أوروبا منذ عام 1945".

ونشر البنتاجون 3 آلاف جندى فى أوروبا الشرقية ووضع 8 آلاف و500 جندى فى حالة تأهب قصوى وسط التوترات المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن الإدارة الأمريكية قالت مرارا إنه لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

ونفت روسيا وجود أى نية لغزو أوكرانيا واتهمت الولايات المتحدة فى اجتماع لمجلس الأمن الدولى - يوم الإثنين الماضى - بإثارة "حالة من الهستيريا".