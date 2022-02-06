نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة Abu Dhabi Sport Extra تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية في المقال التالي
تردد قناة Abu Dhabi Sport Extra تردد قناة أبوظبي إكسترا الرياضية، من أكثر الترددات بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك بسبب نقلها لبطولة كأس العالم للأندية، وتعد قناة أبوظبي الرياضية إكسترا من أهم القنوات الرياضية العربية، حيث تمتلك القناة حقوق نقل العديد من المباريات والبطولات الهامة، التي تحظى باهتمام كبير من قبل محبي الرياضة بصفة عامة، وعاشقي الساحرة المستديرة بصفة خاصة، كما أن القناة تمتلك مجموعة كبيرة ومميزة من الإعلاميين الرياضيين المتميزين، الذين يمتلكون متابعة قوية ويتمتعون بشعبية كبيرة.
وتمتاز القناة أيضاً بأنها تستخدم أحدث أجهزة النقل في العالم، لكي تقدم للمشاهد العربي المباريات والفعاليات الرياضية في أفضل صورة وأنقى صوت، كما أنها تمتلك شبكة كبيرة من المراسلين الرياضيين الذين يجوبون مختلف الملاعب والرياضات، حتى ينقلوا الأحداث الرياضية لحظة حدوثها وبمهنية شديدة، وبعد الإعلان عن نقل قناة أبوظبي إكسترا الرياضية لبطولة كأس العالم للأندية، ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة أبوظبي إكسترا الرياضية، لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني التردد الجديد للقناة.
تردد قناة Abu Dhabi Sport Extra
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11526
|الاستقطاب
|H
|الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6\5
طريقة استقطاب قناة أبوظبي إكسترا
في البداية يجب توجيه طبق الدش ناحية القمر المطلوب، وبعد ذلك يتم الضغط على زر “MENU” من ريموت الريسيفر، الخطوة القادمة يتم اختيار زر “تركيب” واختيار زر إضافة قناة وغالباً ما يكون باللون الأحمر، الخطوة الأخيرة قم بإضافة التردد الموجود في المقال بشكل صحيح ثم قم بالنقر على زر “بحث”.
موعد مباراة الهلال والجزيرة
يلتقي اليوم الهلال السعودي زعيم أسيا أمام الجزيرة الإماراتي صاحب الأرض والجمهور، لذلك ازداد البحث بصورة كبيرة عن موقع حجز تذاكر كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 06\02\2022، حيث يحتضن استاد محمد بن زايد أحداث المباراة المرتقبة، وسوف تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والجزيرة حسب التوقيتات التالية:-
- 18:30:- السادسة ونصف بتوقيت القاهرة.
- 19:30:- السابعة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.
- 20:30:- الثامنة ونصف بتوقيت الإمارات.
- 16:30:- حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.
تردد قناة أبوظبي إكسترا عرب سات
- القمر:- عرب سات.
- التردد:- 11804.
- الاستقطاب:- H.
- الترميز:- 27500.
- التصحيح:- 4\3.
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