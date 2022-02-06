نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشراً” موعد مباراة النصر والطائي والقنوات الناقلة في الدوري السعودي | العالمي يبحث عن المقدمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل نادي النصر نظيرة نادي الطائي في الجولة 19 من عمر الدوري، على ملعب مرسول بارك وأصبح موعد مباراة النصر والطائي، هدف لعشاق العالمي الذي يسعى لإنهاء الدوري في المركز الأول والظفر باللقب الغائب، في ظل التدعيمات القوية التي أبرمها النصر واستقدامه أفضل اللاعبين، مثل نجم كأس الأمم الأفريقية وأسود الكاميرون “أبوبكر”، الذي توج بلقب هداف كأس الأمم الأفريقية قبل نهايتها.

ويرغب نادي النصر للثأر من نادي الطائي، الذي فاز عليه في الدور الأول من الدوري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد للنصر، النصر في المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ويسعى للزحف إلي قمة الترتيب الذي يتربع عليه فريق الاتحاد برصيد 41 نقطة، والذي عنده مباراة في نفس الجولة ضد أبها بينما فريق الطائي الذي أبتعد قليلاً عن منطقة الهبوط، يسعى جاهداً للدخول إلي المنطقة الدافئة في الجدول.

موعد مباراة النصر والطائي اليوم

التاريخ في مواجهات النصر والطائي في صالح نادي النصر، فقد تقابل الفريقين قبل هذه المباراة في 43 جولة في دوري المحترفين، حقق النصر السعودي الفوز في 25 مباراة، بينما فاز الطائي في 9 جولات، وحسم التعادل نتيجة 9 مباريات أخرى، سجل النصر 77 هدف في شباك الطائي، بينما سجل الطائي 45 هدف في شباك نادي النصر.

توقيت مباراة النصر ضد الطائي

15.20 : الثالثة والثلث مساءً بتوقيت غرينتش

16.20 : بتوقيت دول المغرب العربي تونس، المغرب، الجزائر.

17.20 : الخامسة والثلث مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

18.20 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، البحرين، اليمن، فلسطين، سوريا، الأردن.

القناة الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل مباراة النصر والطائي عبر قناة ssc hd 1، ويعلق عليها المعلق السعودي المميز محمد الخامسي، كما تنقل عبر نفس القناة ssc sd1 ويعلق عليها المعلق جعفر الصليح.

التشكيل المتوقع للنصر السعودي اليوم

حراسة المرمى ” وليد عبد الله”.

خط الدفاع ” منصور الشمري، عبد الإله العمري، الغنام، فونيس موري”.

خط الوسط ” الغنام، الخيبري، الحسن، النجعي.

الهجوم ” تاليسكا، رودريجز”.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 17 13 2 2 13 13:34 21 41 2 الشباب 19 10 7 2 11 20:36 16 37 3 النصر 18 11 2 5 12 17:31 14 35 4 الهلال 17 8 7 2 13 20:29 9 31 5 ضمك 19 8 6 5 11 26:24 -2 30 6 الفيحاء 18 6 7 5 12 14:16 2 25 7 الرائد 19 7 4 8 11 28:26 -2 25 8 أبها 18 7 4 7 12 25:19 -6 25 9 الأهلي 19 4 9 6 11 25:23 -2 21 10 الإتفاق 19 4 8 7 11 31:25 -6 20 11 الفيصلي 18 4 7 7 12 26:20 -6 19 12 الطائي 18 6 1 11 12 29:16 -13 19 13 الفتح 17 4 6 7 13 23:21 -2 18 14 التعاون 19 4 6 9 11 36:30 -6 18 15 الباطن 18 3 7 8 12 21:14 -7 16 16 الحزم 19 3 5 11 11 24:14 -10 14

بطاقة المباراة