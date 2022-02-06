أخبار اليمن : غارات العدوان ترفع معدلات المرضى نفسياً في اليمن

غارات العدوان ترفع معدلات المرضى نفسياً في اليمنالتقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم المستشار الإقليمي للصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية خالد سعيد.

تطرق اللقاء إلى آثار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على الصحة النفسية للمجتمع وازدياد عدد المرضى النفسيين خاصة من النساء والأطفال، نتيجة استمرار الغارات على المدن والأحياء السكنية، وكذا تداعيات العدوان على الحالة الاقتصادية للمواطنين.

وأكد وزير الصحة أهمية تجهيز مراكز تخصصية تُعنى بمعالجة المرضى النفسيين وفتح عيادات بالمستشفيات العامة في مختلف المحافظات، وكذا توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية الخاصة بالمرضى.

وأشار إلى أهمية التدريب المستدام لخريجي الجامعات من الأطباء والممرضين والأخصائيين للعمل في المراكز التخصصية والعيادات لمعالجة المرضى النفسيين.