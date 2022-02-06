غارات العدوان ترفع معدلات المرضى نفسياً في اليمن
التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل اليوم المستشار الإقليمي للصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية خالد سعيد.
تطرق اللقاء إلى آثار العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على الصحة النفسية للمجتمع وازدياد عدد المرضى النفسيين خاصة من النساء والأطفال، نتيجة استمرار الغارات على المدن والأحياء السكنية، وكذا تداعيات العدوان على الحالة الاقتصادية للمواطنين.
وأكد وزير الصحة أهمية تجهيز مراكز تخصصية تُعنى بمعالجة المرضى النفسيين وفتح عيادات بالمستشفيات العامة في مختلف المحافظات، وكذا توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية الخاصة بالمرضى.
وأشار إلى أهمية التدريب المستدام لخريجي الجامعات من الأطباء والممرضين والأخصائيين للعمل في المراكز التخصصية والعيادات لمعالجة المرضى النفسيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : غارات العدوان ترفع معدلات المرضى نفسياً في اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.