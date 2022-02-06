أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد حزام

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الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد حزام

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري/ محمد أحمد يحيى حزام، عضو اللجنة الدائمة، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة المحويت، واخوانه، وكافة آل حزام، وذلك بوفاة والدهم الشيخ / أحمد يحيى علي حزام، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد حزامبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى القيادي المؤتمري/ محمد أحمد يحيى حزام، عضو اللجنة الدائمة، عضو قيادة فرع المؤتمر بمحافظة المحويت، واخوانه، وكافة آل حزام، وذلك بوفاة والدهم الشيخ / أحمد يحيى علي حزام، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية بهذا المصاب الجلل. مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فيسح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".



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