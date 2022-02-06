نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التعليم والعراقية جميع الاقسام PDF في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل اجراء الاستعلام والكشف عن تلك النتائج التي قد تم الكشف عنها مؤخراً عبر شبكات الإنترنت لتفادي حدة التجمعات والتزاحم على المدارس والمكاتب المخصصة للإعلان عن تلك النتائج على مستوي جميع المحافظات العراقية

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

تزايدت الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي من المقرر على ان يتم الاعلان عنها عبر موقع وزارة التعليم العراقية او موقع نتائجنا، حيث أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي على إعلان نتائج جميع الشعب التي جاءت أمام الطلاب والطالبات بالعراق، بعدما تقدم عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات على القبول الموازي ليتم الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة عراقي داخل الجامعات العراقية هذا العام، عليه يبحث عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات على طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الآلاف من الطلاب والطالبات يباشرون البحث على طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها فى جميع المحافظات العراقية بشكل مؤخرا على ان تأتي خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين على النحو التالي:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي عبر الرابط السابق لنا ذكره

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على خانة عرض النتائج حتى تكون امامكم على الفور امامكم النتائج معلنة بمنتهي السهولة

مصاريف الجامعات العراقية

تم الاعلان عن مصاريف الجامعات العراقية على مستوي كلية الطب العام او طب الاسنان او كلية الاسنان او كلية الصيدلة او غيرها من التخصصات ك كلية الهندسة والعلوم وغيرها من المعاهد والكليات الموجودة امام الطلاب والطالبات، لتاتي مصاريف الجامعات العراقية فى شتي الجامعات العراقية الموجودة بالعراق على النحو التالي:-

كلية الطب العام بالعراق 4.500.000 دينار عراقي.

كلية طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

كلية الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

كلية هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

كلية الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

كلية الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ طب المستنصرية : 98.50

٤_ طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ كلية طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٣_ طب بابل : 98.67

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

شروط القبول الموازي

نستعرض ونتابع امام حضراتكم الان شروط وضوابط القبول الموازي التي قد تم الاعلان عنها بشكل مؤخر فى جميع المحافظات العراقية، حيث قد تم الاعلان بشكل مؤخر شروط القبول الموازي فى كافة الاقسام التي جاءت امام الطلاب والطالبات على مستوي كلية الطب او كلية الهندسة او كافة التخصصات التي جاءت امام الطلاب على النحو التالي:-

بالنسبة لما يتعلق بكليات الطب يشترط أن لا يقل نسبة درجات الطالب عن 3 درجات بالنسبة للحد الأدنى.

كما أن يجب أن يكون الطالب حاصل على مجموع درجات 4 عن الحد الأدنى، وهذا بالنسبة لجميع كليات الهندسة.

أما باقي الكليات فقد قامت الوزارة بتحديد أن لا يقل نسبة الدرجات عن 6 درجات من مستوى الحد الأدنى.

حتى يتمكنوا من قبول طلباتهم في جامعات العراق الموجودة فى جميع المحافظات العراقية

نتواصل فى عرضنا جميع الخطوات التي جاءت مخصصة للاعلان والكشف عن نتائج القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية، حيث تستمر ارتفاع معدلات البحث على جوجل من أجل الحصول على تلك النتائج التي قد تم بيان على امكانية اجراء الاستعلام عنها اون لاين عبر موقع وزارة التربية

نتابع حتي الان جميع التفاصيل المطروحة حول نتائج القبول الموازي الموجودة حالياً عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تتزايد الى حد كبير على راس ومدار الساعة مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عنها من المنزل بمنتهي الساعة

حتي الان نتابع ونستعرض من قبل موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي يجري البحث عنها على مستوي جميع المحافظات العراقية من قبل الطلاب والطالبات الراغبين فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج التي تم الكشف عنها بعد اعتماد معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي وكذلك مصاريف الجامعات العراقية