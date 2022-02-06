الاتحاد الإفريقى يقرر تأسيس منظمة صحية جديدة للقارة

جدة - نرمين السيد - اتفقت الدول الإفريقية، اليوم الأحد، على تأسيس منظمة صحية جديدة للقارة من أجل مواجهة وباء كورونا، حيث وافق رؤساء الدول والحكومات على مشروع للخطة خلال قمة للاتحاد الإفريقى فى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، مطلع هذا الأسبوع.





وقال جون نكينجاسونغ، رئيس المركز الأفريقى لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "تمت المصادقة على الفكرة"، لافتًا إلى أنه سيتم توفير الأسس لمنظمة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقى الجديدة، والتى ستحمل اسم "الهيئة الإفريقية للتأهب والاستجابة". ويسعى مركز مكافحة الأمراض إلى تجميع موارد الدول الإفريقية، وتنسيق الإجراءات لمكافحة كورونا، وسوف تحصل المنظمة الجديدة على هيكل مستقل يمنحها سلطات واسعة، ويسمح لها بتقديم تقارير مباشرة إلى الحكومات المعنية. ومن جانبها، قالت أوليف شيشانا، رئيسة لجنة مكافحة كورونا فى الاتحاد الإفريقى، إن "إحدى المهام الرئيسية للمنظمة ستكون تصميم برنامج عمل للرد السريع بشأن الأوبئة فى المستقبل"، مطالبة بتيسير تمويل المنظمة الجديدة.

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