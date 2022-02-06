نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلبات النقل الخارجي 2022 الأردن وزارة التربية التسجيل عبر apps.moe.gov.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم طلبات النقل الخارجي 2022 في الأردن، من أهم كلمات البحث الآن مع إعلان وزارة التربية والتعليم الأردنية، عن فتح باب التسجيل للنقل الخارجي للعام الدراسي 2022-2023، على أن يستمر التقديم حتي 30 نيسان /أبريل 2022، وقد حددت الوزارة عدة أُسس وشروط للتقديم على النقل الخارجي للمدرسين والمدرسات، وحرصاً من موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” في نقل المعلومات الصحيحة، نعرض عليكم تفاصيل الموضوع وتوضيح النقاط الهامة التي تشغل بال متابعينا، بالإضافة للرابط الرسمي المخصص لتسجيل الطلبات بالخطوات.

رابط تقديم طلبات النقل الخارجي 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “apps.moe.gov.jo“.

إدخال الرقم الوزاري بالترميز العربي.

كتابة الرقم الوطني.

تسجيل رقم الهوية.

الضغط على بحث.

أهم أُسس وشروط التقديم على النقل الخارجي للمعلمين

يتم تقديم الطلبات مرة واحدة في السنة إلكترونياً من خلال موقع وزارة التربية الأردنية. بالنسبة لطلبات النقل الخارجي للحالات الإنسانية يتم بعد صدور قوائم النقل الخارجي الجماعي. لا يتم استقبال طلبات النقل الخارجي بوزارة التربية والتعليم الأردنية يدوياً. تكون التنقلات الخارجية بنسبة 25% للذكور و25% للإناث من مجموع الشواغر المخصصة لكل تخصص. يتم إعطاء المتقدمين على النقل ثلاثة اختيارات للتنافس على الأماكن الشاغرة. لا تقبل طلبات النقل الخارجي لمن تقل سنوات الخدمة عن سنتين محسوبة حتي تاريخ 31/8 من سنة صدور النقل الجماعي. يتم إعطاء المعلمة المتزوجة والمطلقة والأرملة سنة أقدمية عن المعلمة العزباء. يكون التقديم للنقل الخارجي بدايةً من شهر فبراير وينتهي بنهاية شهر أبريل من كل عام وتُعلن النتيجة في يونيو.

موعد التقديم على النقل الخارجي

يبدأ التقديم في الأول من فبراير ويستمر حتي 30 من أبريل من كل عام.

ويتم فحص الطلبات وتحديد من ينطبق عليه الشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم الأردنية.

فيجب على المتقدمين الإطلاع عليها من خلال الرابط الموضح أعلاه، قبل التقديم لضمان النقل.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

تهتم وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب للعاملين لديها لأداء مهامهم.

لذلك تقوم بفتح باب تقديم النقل الخارجي للمعلمين والإداريين.

ليتم جمع شمل الأسرة وتوفير الوقت والمجهود في عدم التنقل بالأماكن البعيدة.