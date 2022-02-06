مستشار الأمن الأمريكى: روسيا قد تتحرك عسكريا ضد أوكرانيا خلال أيام

جدة - نرمين السيد - قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومى الأمريكى، اليوم الأحد، إن روسيا يمكن أن تقوم بتحرك عسكرى ضد أوكرانيا فى غضون أيام أو أسابيع ويمكن أن تختار الحل الدبلوماسى، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقال مسؤولون أمريكيون "إن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن روسيا تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا، وأنه بات لديها فعليا 70% من القوة اللازمة لتنفيذ العملية". وأشاروا إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تحدد ما إذا كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، وأنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه من الغزو الجزئى لجيب دونباس الانفصالى، إلى الغزو الكامل. وكانت موسكو قد حشدت 110 آلاف جندى على حدود أوكرانيا، ويمكن أن تمتلك القدرة الكافية لشن هجوم فى غضون أسبوعين.. وتنفى روسيا أى نية لديها لغزو أوكرانيا وتشدد على أنها تريد ضمان أمنها فحسب.

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