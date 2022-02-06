وقال أمير الكويت- فى رسالة التهنئة التى أرسلها اليوم الأحد، إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة بمناسبة اليوبيل البلاتينى لاعتلائها العرش- أن ما شهدته المملكة المتحدة فى عهدها على مدى العقود السبعة الماضية من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف الميادين وعززت من المكانة الرفيعة والمرموقة التى يحظى بها لدى المجتمع الدولى.
وعبر أمير الكويت عن الاعتزاز الكبير بديمومة العلاقة الحميمة والوثقى التى تجمع الأسرتين منذ أكثر من قرن من الزمان والذى تجسد بالحرص على التواصل المستمر وتبادل الزيارات لتعزيزها وتوطيدها والثناء على الأواصر التاريخية والراسخة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، متمنيا لها وللأسرة المالكة وافر الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها المزيد من الرقى والازدهار وللعلاقات الوطيدة والمتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة كل التطور والنماء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير الكويت: علاقتنا بالمملكة المتحدة تاريخية وراسخة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.