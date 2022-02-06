أمير الكويت: علاقتنا بالمملكة المتحدة تاريخية وراسخة

جدة - نرمين السيد - وصف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، العلاقات بين بلادة والمملكة المتحدة بالتاريخية والراسخة، مؤكدا حرصه للارتقاء بالتعاون البناء والمثمر بين البلدين إلى آفاق أرحب وأشمل بما يخدم مصالحهما المشتركة.





وقال أمير الكويت- فى رسالة التهنئة التى أرسلها اليوم الأحد، إلى الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة بمناسبة اليوبيل البلاتينى لاعتلائها العرش- أن ما شهدته المملكة المتحدة فى عهدها على مدى العقود السبعة الماضية من إنجازات حضارية بارزة شملت مختلف الميادين وعززت من المكانة الرفيعة والمرموقة التى يحظى بها لدى المجتمع الدولى.

وعبر أمير الكويت عن الاعتزاز الكبير بديمومة العلاقة الحميمة والوثقى التى تجمع الأسرتين منذ أكثر من قرن من الزمان والذى تجسد بالحرص على التواصل المستمر وتبادل الزيارات لتعزيزها وتوطيدها والثناء على الأواصر التاريخية والراسخة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، متمنيا لها وللأسرة المالكة وافر الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها المزيد من الرقى والازدهار وللعلاقات الوطيدة والمتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة كل التطور والنماء.