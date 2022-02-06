عاجل.. موعد جنازة الطفل المغربى ريان

جدة - نرمين السيد - وأكد نجل عثمان عم الطفل ريان، أن جنازة الطفل ريان ستكون غدًا الإثنين، لافتًا إلى أن أهل ريان كانوا يتوقعون وفاة الطفل، لأن اللحظات الأخيرة أظهرت ذلك، من انقطاع الأكسجين عنه وعدم رصد أية حركة له داخل البئر.
هذا وكان الطفل المغربى ريان البالغ من العمر 5 سنوات، قد سقط الثلاثاء الماضى فى بئر قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب، والتى يبلغ عمقها 60 مترًا، وبذلت فرق الإنقاذ جهودًا كبيرة لمحاولة إنقاذه لمدة 5 أيام، لكن تم العثور عليه ميتا.
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