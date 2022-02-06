أضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية وخطوات فك شفرتها لمشاهدة ماتش مصر والسنغال

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عمر شويل - جدة تردد قناة الجزائرية الأرضية وخطوات فك شفرتها، شغلت محرك البحث جوجل بسبب ماتش مصر والسنغال، والذي يترقبه الملايين في مصر والوطن العربي، حيث تعد هذه المباراة من أهم المباريات بالنسبة للمنتخب المصري ومنتخب السنغال، فالفائز في تلك المباراة سوف يحصل على لقب بطولة أمم أفريقيا 2022، والمركز الأول أما الخاسر فسوف يحصل على المركز الثاني والميدالية الفضية، ويسعى المنتخب المصري الفوز بتلك المباراة للحصول على اللقب الثامن من بطولة أمم أفريقيا 2022.

كيفية ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية وخطوات فك شفرتها لمشاهدة ماتش مصر والسنغال:-

من المقرر أن تبدأ مباراة مصر والسنغال في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، حيث ستقوم قنوات بين سبورت ماكس 1، 2، أتش دي بنقل حصري للمباراة على الهواء مباشرة، ويمكن ضبط تردد قنوات بين سبورت على كافة الأقمار الصناعية من أجل استقبالها ومشاهدة مباراة مصر والسنغال.

كذلك فقد أعلن التليفزيون الجزائري بنقل ماتش مصر والسنغال في نهائي أمم أفريقيا على الهواء مباشرة عبر قناة الجزائرية الأرضية والتي يمكن ضبط ترددها واستقبال إشارتها بأعلى جودة كما يمكن فك شفرتها من خلال إتباع الصورة الأتية:-

تاريخ مواجهات منتخب السنغال ومصر قبل مباراة اليوم:-

تقابل منتخب مصر مع منتخب السنغال قبل مواجهة اليوم في نهائي أمم أفريقيا 2022، 13 مرة، استطاع المنتخب المصري الفوز في 7 لقاءات، بينما فاز منتخب السنغال في 4 لقاءات جمعت بين المنتخبين، وتعادل المنتخبين في مواجهتين، وقد سجل لاعبو المنتخب المصري في مرمى السنغال نحو 12 هدف، بينما أحرز لاعبو منتخب السنغال في مرمي منتخب مصر نحو 8 أهداف.

وبهذا نأمل أن يرجح التاريخ فوز منتخب مصر على منتخب السنغال في مباراة اليوم في نهائي أمم أفريقيا 2022، والتي بلاشك ستكون صعبة لكلا المنتخبين، غير أن منتخب مصر خاض في مشواره في البطولة حتى الوصول إلى المباراة النهائية أصعب المباريات منذ صعوده إلى دور السادس عشر، حيث تقابل مع أقوي المنتخبات على عكس منتخب السنغال، حيث تقابل الفراعنة في دور السادس عشر مع منتخب كوت ديفوار، واستطاعوا الفوز عليه بنتيجة 5/4 بضربات الجزاء، ثم صعد منتخب مصر إلى دور ربع نهائي لمقابلة منتخب المغرب، والذي فاز عليه المنتخب المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف، ثم الصعود للدور قبل النهائي لمقابلة منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور، وبتوفيق من الله فاز عليه منتخب مصر بركلات الجزاء بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.