نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزواج المدني في ابوظبي للأجانب 1443.. تفاصيل عقد الزواج المدني في الامارات دون ولي أمر ولا شهود في المقال التالي

عمر شويل - جدة الزواج المدني في ابوظبي، قامت اليوم الأحد الموافق السادس من فبراير لعام 2022 إمارة أبو ظبي بالإعلان عن تفاصيل الزواج المدني في ابوظبي وكذلك الطلاق، والذي تم استحداث هذه الإجراءات في الإمارة من أجل تعزيز جاذبيتها لدى الأجانب، وقد قام نائب رئيس الوزراء وزير شئون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالإعلان عن تفاصيل وإجراءات الزواج والطلاق المدنية الجديدة داخل إمارة أبو ظبي، وفي مقال اليوم سنوضح لكم الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها.

الزواج المدني في ابوظبي

قامت إمارة أبو ظبي اليوم بالإعلان عن تفاصيل الزواج المدني في ابوظبي والطلاق، وذلك لتعزيز جاذبيتها للزوار الأجانب، وقد قام الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالإعلان عن تفاصيل هذه الإجراءات، ووضح الشيخ بأنه يتم الزواج داخل الإمارة بدون الحاجة إلى ولي أمر للزوجة أو وجود شهود أيضًا، مع إتاحة عقد الزواج المدني للمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة والسياح، وهذه خدمة حصرية من إمارة أبو ظبي توفرها الإمارة وذلك حسب ما أعلنت عنه وكالة الأنباء بالإمارات العربية المتحدة.

الطلاق والزواج المدني في ابوظبي

وضحت إمارة أبو ظبي تفاصيل الزواج المدني في ابوظبي وكذلك أمور الطلاق، وسيتم توقيع عقد الطلاق دون أن يتم الإخلال بحق الزوج من حيث الأموال، وذلك من حيث الحقوق المتعلقة بإجراء الطلاق، وسوف يتم إجراء الطلاق من الجلسة الأولى دون الحجاة لإثبات تبرير لسبب الانفصال أو إثبات أي ضرر، حيث تُتيح الإمارة إتمام جميع الإجراءات سواء الزواج بشكل سريع وميسر وذلك لتقليل جو التشان بين الزوجين، بالأخص لو تواجد أطفال بينهم.

الحضانة المشتركة بعد الطلاق

وضحت الإمارة تفاصيل الزواج المدني في ابوظبي، والذي يتم الزواج دون ولي أمر أو حتى شهود، وعن الطلاق فيتم بسهولة ويسر دون أي مشاكل ومن الجلسة الأولى، أما في حالة وجود أطفال فتكون الحضانة للأطفال بالتساوي والتشارك بين الأم والأب، حيث تكون عن طريق المناوبة وتقسيم الحضانة بالتساوي بينهم سواء بشكل أسبوعي أو بشكل نصف شهري أو حتى شهري، ومن الممكن أن يتنازل أحد الطرفين عن الحضانة للآخر بشكل قانوني، ومن الممكن أن يتنازل كليهما عن الحضانة.