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عمر شويل - جدة ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 لمشاهدة مباراة مصر والسنغال، حيث أصبح الآن بإمكانك مشاهدة مباراة النهائي بين مصر السنغال من بيتك وببلاش، يبحث مشجعي الكرة ومحبي الساحرة المستديرة حول العالم عن طريقة لمشاهدة مباراة المنتخب المصري والمنتخب السنغالي وهى المباراة النهائية التي تلعب ضمن أحداث بطولة كأس الأمم الأفريقية، ويزداد البحث داخل الوطن العربي وقارة أفريفيا خاصة داخل البلدين ليتمكنوا المواطنين من تشجيع بلادهم والفرحة بالنصر للبطولة بأكملها والتي بدأ يوم 17 من الشهر الماضي يناير الجاري على ارض الكاميرون، وسوف نستعرض البيانات الخاصة لمعرفة القنوات المفتوحة المجانية لمتابعة مباراة نهائي البطولة.

ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 لمشاهدة مباراة مصر والسنغال

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا، بعد إعلان قناة الجزائرية الأرضية عن نقلها وإذاعة مباراة المنتخب المصري ومنتخب السنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، يزداد البحث داخل البلاد العربية خاصة أن القناة تنقل عبر القمر الصناعي النايل سات وباسم قناة National Programm HD بهدف تشجيع المنتخب المصري الشقيق ودعمه أما منتخب السنغال، ومن المقرر أن تلعب المباراة اليوم الأحد الموافق 5 من فبراير في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب بدولة الكاميرون وهى المنظمة للبطولة وتحت أدارة الحكم الدولي فيتكور جوميز، ولمعرفة التردد الخاص بالقناة الجزائرية الأرضية يرجى متابعة الفقرة التالية.



تردد القناة المفتوحة National Programm HD الجزائرية



يمكن استقبال تردد قناة national programm الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نهائي كاس أمم أفريقيا ،يهتم الكثير من المواطنين بالبحث عن تردد القناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمواجهة بين منتخبي مصر والسنغال في مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022 وذلك بعد أعلان القناة عن نقلها وبث المباراة مباشرة عبر القناة National Programm HD، ولمعرفة تردد القناة المفتوحة National Programm HD الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال في أمم أفريفيا يرجى ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على البيانات الأتية :

يجب ضبط وتوجيه الطبق على القمر الصناعي النايل سات. يتم إدخال التردد 11680 على أجهزة الرسيفر. كذلك معدل الترميز 27500. علما بأن الاستقطاب افقي. وبعد استقبال القناة بشكل صحيح يجب أدخال شفرة البيس الخاصة بها وهى الشفرة بالأرقام وهى .1100000000000000.

وفى نهاية المقال قد وضحنا إليكم أيها السادة القنوات العربية المفتوحة والناقلة لمباراة المنتخب المصري والمنتخب السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، وكذلك التردد الخاص بالقناة الجزائرية الأرضية وطريقة ضبطها على أجهزة الاستقبال وإدخال الشفرة الخاصة بها.