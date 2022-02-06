الرائد الخلايلة مديرا لانتربول الشرق الأوسط

دوت الخليج :– تقرر تعيين الرائد علي هاشم الخلايلة من مرتبات ادارة الشرطة العربية والدولية، مديراً لمكتب الانتربول لتنسيق شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا / فرنسا. ويأتي تعيين الخلايلة بعد اجتيازه الامتحان بكفاءة حيث يحظى هذا المنصب الدولي باهمية كونه الجهة الوحيدة المعنية بشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا لدى الأمانة العامة للانتربول لمكافحة المنظمة والعابرة للحدود والمعني كذلك ببناء قدرات العاملين في مكاتب الانتربول وسلطات انفاذ القانون في تلك الدول.

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