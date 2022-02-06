ذا ميرور: بريطانيا ترسل أكثر من 100 فرد من القوات الخاصة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة فى تقرير، اليوم الأحد أن بريطانيا أرسلت أفرادًا من الخدمة الجوية الخاصة وخدمة القوارب الخاصة وفوج الاستطلاع الخاص ومجموعة دعم القوات الخاصة للعمل مستشارين عسكريين فى أوكرانيا.

وأضافت أنه يُعتقد أن هؤلاء الأفراد يساعدون فى تدريب القوات الخاصة الأوكرانية على تكتيكات مكافحة التمرد والقنص والتخريب، موضحة أنه يوجد الآن ما لا يقل عن 1500 جندى بريطانى فى إستونيا المتاخمة لروسيا.

وفى سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون "إن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن روسيا تكثف استعداداتها لغزو واسع النطاق لأوكرانيا، وأنه بات لديها فعليا 70% من القوة اللازمة لتنفيذ العملية".

وأشاروا إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تحدد ما إذا كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد اتخذ قرار الانتقال إلى الهجوم أم لا، وأنه يريد أن تكون كل الخيارات الممكنة موجودة أمامه من الغزو الجزئى لجيب دونباس الانفصالى، إلى الغزو الكامل.

وكانت موسكو قد حشدت 110 آلاف جندى على حدود أوكرانيا، ويمكن أن تمتلك القدرة الكافية لشن هجوم فى غضون أسبوعين.. وتنفى روسيا أى نية لديها لغزو أوكرانيا وتشدد على أنها تريد ضمان أمنها فحسب.