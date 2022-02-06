جدة - نرمين السيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، السفيرة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والتى سلمت أوراق اعتمادها مندوبة دائمة للإمارات لدى جامعة الدول العربية.





جرى خلال اللقاء، الذى عقد فى مقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، بحث القضايا ذات البعد العربى المشترك، والمستجدات حول القضايا الراهنة فى المنطقة. ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال اللقاء، بتولى السفيرة مريم الكعبى لمهامها مندوبة دائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجامعة العربية، معرباً عن تطلع الأمانة العامة للمزيد من التعاون المثمر مع الإمارات تجاه القضايا العربية وسبل دعم منظومة العمل العربى المشترك. من جانبها نقلت السفيرة مريم الكعبى للأمين العام تحيات سمو وزير الخارجية والتعاون الدولى، مؤكدة حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ودعم الدور المحورى التى تقوم به الجامعة فى التعامل مع كافة القضايا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكعبى تسلم أوراق اعتمادها مندوبة دائمة للإمارات لدى جامعة الدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.