رئيس النمسا يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر مقربة من المكتب الرئاسى، اليوم الأحد، "إنه تم الانتهاء بالفعل من التخطيط للحملة الانتخابية للرئيس النمساوى، والذى قضى 6 سنوات فى المنصب ويحق له خوض الانتخابات على فترة رئاسية جديدة وفق الدستور النمساوى".
وأشارت المصادر الى أن ثلاثة أحزاب كبرى تؤيد حصول الرئيس على فترة جديدة، وهى حزبا الشعب والخضر، واللذين يشكلان الائتلاف الحكومى فى البلاد، إضافة الى الحزب الاشتراكى الديمقراطى، وهو أكبر الأحزاب خارج الحكومة.
وكان ألكسندر فان دير بيلين قد تولى منصب الرئاسة فى عام 2016 عقب منافسة شديدة مع نوربرت هوفر مرشح حزب الحرية اليمينى حينئذ، وذلك خلفا للرئيس السابق الدكتور هاينز فيشر، والذى قضى 12 عاما فى المنصب.
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