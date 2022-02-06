الجيش الباكستانى يعلن مقتل 5 من جنوده جراء إطلاق نار من إرهابيين...

أكد الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل خمسة جنود، وذلك في عملية إطلاق نار من إرهابيين يتواجدون داخل الأراضي الباكستانية، مشيرا إلى أن قواته ردت على الإرهابيين وكبدتهم خسائر فادحة.

وأدانت باكستان بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية للقيام بأنشطة ضد إسلام أباد، مرجحة بألا تسمح الحكومة الأفغانية المؤقتة بتنفيذ مثل هذه الأنشطة ضد باكستان في المستقبل.

وشدد الجيش الباكستاني على أنه عازم على الدفاع عن حدود باكستان ضد تهديد الإرهاب وتضحيات الجنود الأبطال.