التشيك: إرسال جنود الناتو إلى أوكرانيا غير مجد

التشيك: إرسال جنود الناتو إلى أوكرانيا غير مجدأعربت التشيك، اليوم الأحد عن معارضتها لإرسال عسكريين من حلف شمال الأطلسي الناتو إلى أوكرانيا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، قوله في تصريحات أدلى بها لقناة "سي أن أن بريما نيوز" التلفزيونية: أوكرانيا ليست جزءا من الناتو لذا فأنا أعتبر إرسال عسكريين إلى هناك أمرا غير مجد".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن لندن أرسلت مجموعة من عناصر القوات الخاصة إلى أوكرانيا، على خلفية التصعيد الحالي حول هذا البلد بين روسيا وحلف الناتو.

وجاء ذلك بعد أن أرسلت بريطانيا عددا من الطائرات المحملة بمعدات عسكرية وأسلحة إلى أوكرانيا، وطرحت خطة لزيادة تواجد الناتو في شرق أوروبا، على خلفية التصعيد الحالي.

ويأتي ذلك في وقت تحمل فيه روسيا الغرب المسؤولية عن تأجيج هستيريا من خلال نشر ادعاءات ومزاعم كاذبة عن "تخطيط موسكو لغزو أوكرانيا".