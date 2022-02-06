بريطانيا: الملكة إليزابيث تحتفل بمرور 70 عاما على اعتلائها العرش

جدة - نرمين السيد - عبرت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، فى رسالة كتبتها بمناسبة الاحتفال باليوبيل البلاتينى والذكرى السبعين لاعتلائها عرش بريطانيا، عن أملها الصادق فى أن تحمل كاميلا زوجة ولى العهد الأمير تشارلز لقب ملكة بصفتها زوجته "كوين كونسورت".





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