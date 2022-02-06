الجامعة العربية: سحب الاتحاد الإفريقى صفة مراقب من إسرائيل خطوة تصحيحية

جدة - نرمين السيد - وذكر مصدر مسؤول فى الأمانة العامة للجامعة العربية، فى بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقى يعد "بمثابة خطوة تصحيحية" ويأتى "اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقى الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصرى".

وتابع البيان أنه "كان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم إنطلاقا من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطينى".

وسبق أن دانت الجامعة العربية القرار الذى اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى فى أغسطس الماضى منح إسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد.