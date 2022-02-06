جدة - نرمين السيد - وذكر مصدر مسؤول فى الأمانة العامة للجامعة العربية، فى بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقى يعد "بمثابة خطوة تصحيحية" ويأتى "اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقى الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصرى".
وتابع البيان أنه "كان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم إنطلاقا من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطينى".
وسبق أن دانت الجامعة العربية القرار الذى اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى فى أغسطس الماضى منح إسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجامعة العربية: سحب الاتحاد الإفريقى صفة مراقب من إسرائيل خطوة تصحيحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.