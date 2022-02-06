طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين داخل المملكة

طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي للراغبين في فتح حساب جديد داخل مصرف الراجحي يسعى دائما المصرف في تقديم العديد من التسهيلات للعملاء الجدد بتقديم خدمة فتح حساب جديد من خلال شبكه الأنترنت عبر الأسطر الأتية سوف أوضح لكم كافة البيانات المطلوبة وبالتفصيل بمنتهى السهولة و بالإضافة إلى ذلك التعرف علي شروط فتح حساب الراجحي.

خطوات سهلة لفتح حساب في مصرف الراجحي عبر الأنترنت

من اللازم الدخول على الرابط الرسمي للدخول فتح حساب في مصرف الراجحي. بعد فتح الصفحة يوجد بها الشروط والأحكام اترك علامه في خانة الموافقة على الشروط والأحكام. وبعد قم بنقل الرمز أو الرقم الموجود في الصورة وكتابته في الخانة، ثم الضغط على زر التالي.

سوف تفتح صفحة جديدة بها البيانات الشخصية التي تمثل القسم الأول:

الجنسية ثم الاسم واسم الأب والجد والعائلة.

يظهر أمامك باقي البيانات المطلوبة المؤهلات العلمية اللقب عنوان المراسلة الحالة الاجتماعية.

القسم الثاني بيانات الهوية الوطنية وتشمل:

رقم الهوية الوطنية ونوع الهوية والمكان التي تم الإصدار منه وتاريخ الميلاد وتاريخ الإصدار وتاريخ الانتهاء ومكان الميلاد ثم نضغط على زر التالي.

سيفتح أمامك الموقع صفحة تؤكد انه تم نجاح فتح حساب في مصرف الراجحي.

بعد ذلك قم بإتمام بعض الخطوات وهي كالتالي:

معلومات الاتصال رقم الجوال والهاتف والبريد الإلكتروني.

بيانات من العمل الوظيفة ومكان العمل والراتب.

بيانات مالية مثل دخل الراتب ونوع الحساب.

قم باختيار الفرع الأقرب إليك من حيث المنزل أو العمل والذي يسهل الوصول إليه.

معلومات عن العائلة العناوين الخارجية أن وجدت.

يجب التأكيد على صحة البيانات.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي

أن يكون عمر المتقدم لفتح حساب في بنك الراجحي أكبر من 15 عاما.

أن يمتلك بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

تسجيل رقم الهاتف باسم المتقدم ويكون مزود الخدمة في المملكة.

يجب على المتقدم تسجيل الفرع المناسب له لإتمام عملية فتح حساب.

ينبغي على المتقدم أن يكون بالفعل مسجل في خدمة ابشر الإلكترونية.

يجب تسجيل كافة البيانات والمعلومات بطريقة صحيحة على الموقع.

شرط أساسي ألا يكون المتقدم يشغل احد المناصب السياسية في المملكة

يتوجب على المتقدم الذهاب إلى الفرع الذي تم اختياره لتوقيعه على الطلب.

يجب الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

وصلنا إلى نهاية هذا المقال والذي وضحنا فيه طريقة فتح حساب في مصرف الراجحي للمواطنين والمقيمين داخل المملكة وأيضا شروط فتح الحساب في بنك الراجحي.