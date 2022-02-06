التسجيل في حافز للمرة الثانية وخطوات تحديث حافز عن طريق الجوال

التسجيل في حافز للمرة الثانية يتم من خلال موقع طاقات بوابة العمل الوطنية التي تدعم الشباب السعودي وتوفر له فرص وظيفية مناسبة لمؤهلاته، ويكون لمن سبق لهم التسجل من قبل سواء البحث عن عمل أو صعوبة الحصول على العمل، ولكل منهما برامج خاصة به يمكن من خلالها الحصول على الفرصة المناسبة، يتيح برنامج حافز لجميع المسجلين، إمكانية تحديث البيانات من خلال الهاتف المحمول، ويتم صرف إعانة مادية للمستفيدين منه قدرها ألفي ريال لمدة 12 شهراً متواصلاً وذلك للبحث عن عمل والمواصلة إلى أن يجد عمل جاد ومستمر، وليس ليكون بمثابة دخل شهري ثابت يغنيه عن العمل، تحديث حافز كل أسبوع من قبل المستفيدين من شباب المملكة العربية السعودية من شروط حافز الهامة التي وضعها البرنامج لضمان استمرار الدعم المقدم.

التسجيل في حافز للمرة الثانية

الدخول على الموقع الإلكتروني طاقات الخاص ببرنامج حافز. ثم اختيار باحث عن عمل من الصفحة الرئيسية. الدخول على حساب طاقات بالاسم وكلمة السر أو إنشاء حساب جديد. إدخال البيانات المطلوبة سواء الشخصية أو العملية أو المالية. إدخال وسائل التواصل وتلقي رمز التأكيد وكتابته. بعد ذلك الموافقة على الشروط والأحكام وتقديم طلب التسجيل.

خطوات تحديث حافز عن طريق الجوال

الدخول على متصفح الإنترنت على الهاتف الخاص بك ثم الدخول على رابط منصة طاقات ثم النقر على تسجيل الدخول. يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. إدخال رمز التحقق المرئي والنقر على تسجيل الدخول. بعد ذلك الدخول على القائمة الرئيسية ثم النقر على اسم المستخدم. الدخول على المعلومات الشخصية وإدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. النقر على تحديث. النقر على حفظ ليتم بذلك حفظ المعلومات المدخلة.

خطوات التسجيل في حافز

الدخول على موقع برنامج دعم حافز ومنصة طاقات. ثم اختيار الباحث عن عمل والضغط على مستخدم جديد. كتابة البيانات ومنها الجنسية واسم المستخدم. رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وإكمال البيانات. تلقي رمز التأكيد على الهاتف، وتسجيل الدخول. اختيار التخصص وتصفح البرامج التدريبية واختيار المناسب منها.

خصصت حكومة المملكة برنامج حافز لتقديم الدعم والإعانة للمواطنين من الباحثين عن عمل ويجدون صعوبة في إيجاد عمل مناسب، كما يساعد البرنامج بجانب الدعم المادي، في تعزيز فرص المستفيد، لإيجاد عمل مناسب بالدولة، من خلال البرامج التدريبية التي يتم تنظيمها، ويقوم برنامج حافز بصرف الدعم للمواطنين في توقيت ثابت، حيث يتم صرف الدعم في يوم 5 من كل شهر ميلادي.