المستشار الألمانى يهنئ الملكة إليزابيث بمناسبة يوبيل تربعها على العرش

جدة - نرمين السيد - وقالت الحكومة الألمانية فى بيان، إن شولتز، أوضح: "أهنئك من أعماق قلبى بمناسبة الذكرى الـ70 لتربعكم على عرش البلاد"، مشيرا إلى أن عهد الملكة إليزابيث الثانية عهد فريد ويلهم الناس فى جميع أنحاء العالم فى أوقات التغيير والتحديات الكبيرة.

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