انطلقت مساء الأحد مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي يتنافس فيها منتخبا مصر والسنغال على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتتابع هذه الصفحة في موقع "دوت الخليج" أحداث المباراة النهائية للعرس الإفريقي، - المنتخب السنغالي فشل في إحراز أول هدف في المباراة عن طريق ضربة جزاء سددها اللاعب ساديو ماني في الدقيقة السادسة. - حكم المباراة يعطي إنذارا للاعب منتخب السنغال، نامباليس ميندي. ويسعى منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز للتتويج بالتاج الإفريقي في نسخة الكاميرون بعدما أطاح بأصحاب الأرض في مشوار سعيه نحو اللقب الثامن في تاريخه. أما منتخب "أسود التيرانغا" فيبحث عن التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعدما وصل من قبل للمباراة النهائية مرتين وفشل في التتويج باللقب. وفيما يلي تشكيلة المنتخبين: مصر:

محمد أبو جبل - إمام عاشور - محمد عبد المنعم - محمود حمدي(الونش) - أحمد فتوح - حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية -محمد صلاح - مصطفى محمد - عمر مرموش. السنغال:

إدوار مندي - بونا سار - ساليو سيسي - نامباليس مندي - كاليدوكوليبالي - عبدو ديالو - شيخو كوياتي - إدريسا جانا جي - فماراديديو - إسماعيلا سار - ساديو ماني.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لحظة بلحظة.. تابعوا نهائي كأس أمم إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.