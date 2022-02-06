جدة - نرمين السيد - وقبل وقت قصير من مغادرته ألمانيا إلى أمريكا فى أول زيارة رسمية منذ توليه منصبه، قال فى تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألمانى، اليوم الأحد: "الحكومة الألمانية تتبع منذ سنوات عديدة مساراً واضحاً مفاده أننا لا نصدر أسلحة إلى مناطق الأزمات، ولا نصدر أسلحة فتاكة أيضاً إلى أوكرانيا".
وفى إشارة إلى المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، قال شولتس:" هذا ما حافظت عليه سابقتى وكان أمراً صائباً وسيظل صائباً أيضاً".
وأكد شولتس أن أغلبية الألمان تنظر إلى الأمر بنفس الطريقة، لكنه أشار إلى تصريحات صاخبة فى الرأى العام: "غير أن التزامى هو أن أفعل ما فيه مصلحة الشعب الألمانى، وما يراه مواطنو بلادنا فى هذه القضية أيضاً".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شولتس يجدد التأكيد على رفضه لتوريد أسلحة إلى أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.