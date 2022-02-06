واشنطن تهدد بوقف خط «نورد ستريم 2» إذا غزت روسيا أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان لمحطة "إن بى سى" الأمريكية اليوم الأحد: "إذا غزت روسيا أوكرانيا، بطريقة أو بأخرى فإن نورد ستريم 2 لن يمضى قدماً، وتفهم روسيا أننا نسقنا مع حلفائنا".
ورداً على سؤال عن تعهد المستشار الألمانى أولاف شولتس علناً بهذا الإجراء خلال زيارته الأولى إلى واشنطن يوم الاثنين، قال سوليفان: "سأترك المستشار الألمانى يتحدث عن نفسه".
وظهرت شكوك فى التحالف عبر الأطلسى، بسبب التزام برلين بمشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 مع روسيا الذى انتقدته الولايات المتحدة ودول أوروبا الشرقية بشدة.
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