ماكرون: رفض الحوار مع روسيا يفقد الأوروبيين القدرة على تسوية أى نزاع

جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون فى مقابلة نشرتها اليوم الأحد مجلة "لوجورنال دو ديمونش"، عشية زيارته إلى موسكو حيث سيستقبله نظيره الروسى فلاديمير بوتين، غداً الاثنين.

وأردف قائلاً: "أكدت تطورات الفترة الأخيرة أننا إذا رفضنا الحوار (وهذا كان خيار الأوروبيين عندما اقترحنا مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، عقد قمة الاتحاد الأوروبى-روسيا، ولا نستطيع تسوية أى نزاع، لأننا فى هذه الحالة نسمح لآخرين بالتحدث نيابة عنا وليس بإمكاننا الإسهام فى أمننا الجماعى".

وفى معرض تعليقه على تطورات الوضع حول أوكرانيا، أكد الرئيس الفرنسى على ضرورة خفض التصعيد من خلال الحوار لتفادى سيناريو اندلاع مواجهة عسكرية هناك.

كما أشارت المجلة إلى أن هذه التصريحات جاءت على لسان ماكرون عقب المكالمة التى أجراها الجمعة مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج. ويأتى ذلك فى وقت يتحدث فيه مسؤولون غربيون عن تخطيط روسيا لـ"غزو" أوكرانيا المجاورة، ونفت موسكو مراراً صحة هذه الادعاءات، محملة الغرب المسؤولية عن تأجيج هستيريا حول الموضوع.