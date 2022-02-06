جدة - نرمين السيد - وقال ماكرون فى مقابلة نشرتها اليوم الأحد مجلة "لوجورنال دو ديمونش"، عشية زيارته إلى موسكو حيث سيستقبله نظيره الروسى فلاديمير بوتين، غداً الاثنين.
وأردف قائلاً: "أكدت تطورات الفترة الأخيرة أننا إذا رفضنا الحوار (وهذا كان خيار الأوروبيين عندما اقترحنا مع المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، عقد قمة الاتحاد الأوروبى-روسيا، ولا نستطيع تسوية أى نزاع، لأننا فى هذه الحالة نسمح لآخرين بالتحدث نيابة عنا وليس بإمكاننا الإسهام فى أمننا الجماعى".
وفى معرض تعليقه على تطورات الوضع حول أوكرانيا، أكد الرئيس الفرنسى على ضرورة خفض التصعيد من خلال الحوار لتفادى سيناريو اندلاع مواجهة عسكرية هناك.
كما أشارت المجلة إلى أن هذه التصريحات جاءت على لسان ماكرون عقب المكالمة التى أجراها الجمعة مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج. ويأتى ذلك فى وقت يتحدث فيه مسؤولون غربيون عن تخطيط روسيا لـ"غزو" أوكرانيا المجاورة، ونفت موسكو مراراً صحة هذه الادعاءات، محملة الغرب المسؤولية عن تأجيج هستيريا حول الموضوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماكرون: رفض الحوار مع روسيا يفقد الأوروبيين القدرة على تسوية أى نزاع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.