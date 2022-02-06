رئيس بيلاروسا: لو تحقق استيلاء المعارضة على الحكم خلال مظاهرات 2020 لأدى...

اعتبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن حربا عالمية ثالثة كانت ستندلع لو تمكنت المعارضة في بلاده من الوصول إلى الحكم خلال اضطرابات ما بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

ذكر لوكاشينكو، ضمن حوار مع الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف نشر جزء منه اليوم الأحد، في معرض تعليقه على التصعيد الحالي حول أوكرانيا، أن المعارضة البيلاروسية داخل البلاد والغرب وضعا قبل الانتخابات التي جرت في أغسطس 2020 مخططا كان يقضي بضرورة دخول المعارضة إلى مقر الحكومة أو مقر الرئاسة ليوم واحد على الأقل.

وتابع: "بطبيعة الحال كانوا سيدعون الناتو فورا. تصور هذا الوضع: بعد دعوة الناتو ماذا كان سيحصل لاحقا؟ كان ذلك سيؤدي إلى اندلاع حرب".

ورجح الصحفي الروسي أن مثل هذا النزاع كان سيصبح "الحرب العالمية الثالثة"، ورد لوكاشينكو على هذا الكلام بـ"نعم".

وشدد لوكاشينكو أن السلطات البيلاروسية خلال هذه الفترة كانت على أتم الاستعداد لسيناريو اندلاع حرب عند حدود بولندا.

وحصد لوكاشينكو، وفقا للبيانات الرسمية المعلنة من قبل لجنة الانتخابات المركزية، 80.1% من أصوات الناخبين في الانتخابات، وذلك بعد إقصاء عدد من المرشحين المعارضين من السباق الانتخابي ورفع دعاوى قضائية ضدهم.

وأدى ذلك إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في بيلاروس استمرت لعدة أشهر منذ أغسطس 2020.

وحمل لوكاشينكو الغرب المسؤولية عن الوقوف وراء هذه الاضطرابات، مع رفع دعاوى جنائية في بيلاروس ضد أبرز قادة المعارضة الذين غادر منهم الكثير البلاد.