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محمد سياف - ابو ظبي - بعد حوالى خمسة أيام من العمل المستمر لإخراج الطفل ريان المغربي من البئر التي وقع فيها، تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إليه بعد الحفر في التربة المحيطة، حيث جرى نقله على وجه السرعة بسيارة الإسعاف إلى الطائرة الهليكوبتر، وفرح المتابعون حول العالم بخروجه، لكن هذه الفرحة لم تدم طويلاً حيث أعلنت فرق الإنقاذ وفاة الطفل ريان.

سبب وفاة الطفل ريان:

وأصبح السؤال المطروح بكثرة عن سبب وفاة ريان خاصة أن كل وسائل الإعلام المغربية كانت تشير أن الطفل على قيد الحياة ويتم إمداده بالأكسجين والطعام خلال الأيام الماضية، حيث أعلنت السلطات المغربية أن سبب الوفاة لم يتحدد بعد، وأنه سيتوقف على عملية تشريح جثمان الطفل ريان لمعرفة الأسباب الدقيقة لحدوث الوفاة التي أحزنت جموع المتابعين.

بعض المصادر المغربية أكدت أنه بعد إجراء الفحص الأولي للطفل ريان بعدما تم العثور عليه، أنه يعاني من كسور بالرقبة وكسور على عدة مستويات بالعمود الفقري بالإضافة إلى كدمات بالرأس نتيجة الارتطام في البئر الذي يبغ عمقه 62 متراً، وهذه الإصابات ربما تكون قد أحدثت نزيفاً في المخ ويكون هو السبب في وفاة الطفل.

وقد أعلن الديوان الملكي أن الملك محمد السادس ملك المغرب قد أجرى اتصالا هاتفياً مع والدي الطفل ريان، وأعرب عن تعازيه لكامل أسرة الطفل، كما أعلن عن تقديره وثناؤه على الفرق والسلطات الدؤوبة التي ساهمت في استخراج جثمان ريان من البئر.