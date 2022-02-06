دوت الخليج :- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب لبنان كما كانت في الأمس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الثلاثاء، بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان "سنواصل الوقوف إلى جانب لبنان باعتبارنا الصديق وقت الضيق كما كنا بالأمس".

وأضاف أنه أبلغ ميقاتي استعداد الشركات التركية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية في لبنان بما في ذلك إعادة إعمار ميناء بيروت.

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