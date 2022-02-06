وزير الدفاع البولندى: القوات الأمريكية الإضافية ستنشط جنوب شرق بلادنا

جدة - نرمين السيد - وقال بلاشاك، فى تصريح صحفى اليوم الأحد، ونقلته وزارة الدفاع البولندية عبر "تويتر": "الوصول الخاطف للقوات الأمريكية إلى بولندا يمثل أفضل رد على التهديدات للجبهة الشرقية للناتو ويثبت التعامل بجدية مع الالتزامات فى إطار الحلف.

العسكريون الأمريكيون سينشطون فى جنوب غرب بلادنا". وأفاد وزير الدفاع البولندى بأن طائرة نقلت دفعة ثانية من العسكريين المنتمين إلى الفرقة 82 المحمولة جوا هبطت قبل قليل فى مطار جيشوف.

هذا هو رد الحلفاء من قبلنا على الأزمة المتزايدة التى سببتها الأعمال العدوانية لروسيا". وذكرت وزارة الدفاع البولندية أن عدد العسكريين الأمريكيين الذين يخطط لنشرهم فى بولندا يبلغ 1700 عنصر.

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء بدء نقل قوات إضافية إلى كل من رومانيا وبولندا وألمانيا لتعزيز قدرات الدفاع عن الدول المتحالفة ضمن الناتو، لكن البنتاجون أوضح أنه من غير المخطط أن يتم إشراكهم فى أعمال قتالية محتملة بأوكرانيا على خلفية التوتر مع روسيا.