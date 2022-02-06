بطولة ألمانيا.. غياب الحارس نوير لأسابيع عقب خضوعه لجراحة

أكد بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، الأحد، أن حارس مرماه الدولي مانويل نوير، سيغيب عن الملاعب في الأسابيع المقبلة، عقب خضوعه لعملية جراحية في ركبته.

ولم يحدد النادي البافاري مدة غياب الحارس البالغ 35 عاماً، ولكن من المتوقع ألا يشارك مع بايرن في دور الـ16 أمام سالزبورغ النمساوي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا في 16 الشهر الحالي.

قال المدير الرياضي في النادي، البوسني حسن صالح حميدجيتش: "الجميع في النادي والفريق يأمل بتعافي سريع لمانويل، ونحن على ثقة من أنه سيعود إلى مستواه السابق قريباً جداً".

بدوره، بعث نوير برسالة اطمئنان إلى جماهير بايرن في منشور على "إنستغرام" من سريره في المستشفى، معلناً أن العملية الجراحية سارت بشكل جيد وأنه يمكن أن يعود إلى الملعب "في غضون أسبوعين".

ويأتي خضوع نوير لجراحة غير متوقعة غداة مشاركته مع بايرن في الفوز على لايبزيغ 3-2 السبت، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في الـ"بوندسليغا" مع 310 فوزاً، والمسجل باسم أوليفر كان حارس بايرن السابق والرئيس التنفيذي الحالي للنادي.

وجاءت الانتصارات الـ77 الأولى في 156 مباراة لنوير بقميص شالكه، قبل انتقاله لبايرن، حيث حقق 233 فوزاً في 302 مباراة في الدوري.