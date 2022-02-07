غدا.. وزراء خارجية النمسا وسلوفاكيا والتشيك يزورون أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - يزور وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالينبرج، غدا الإثنين، مع نظرائه من سلوفاكيا إيفان كوركوك وجمهورية التشيك يان ليبافسكى، المنطقة المتنازع عليها فى شرق أوكرانيا والعاصمة كييف، تستمر يومين.





وقالت وزارة الخارجية النمساوية، فى بيان اليوم الأحد: "إنه من المقرر أن يعقد الوزراء الثلاثة عدة اجتماعات مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ووزير الخارجية دميترو كوليبا من أجل إرسال إشارة قوية لتضامن وسط أوروبا مع الحكومة فى ظل تصاعد التوترات الحالية فى أزمة أوكرانيا". وتابع وزير خارجية النمسا: "إنه حتى لو كانت النمسا دولة محايدة من الناحية العسكرية، فنحن لسنا محايدين تجاه العنف.. وعندما يتعلق الأمر بوحدة أراضى دولة ذات سيادة فلن نظل صامتين أبدا، ولكننا ندافع عنها دائما".

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