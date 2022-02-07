هدف أسينسيو الرائع يقود ريال مدريد للابتعاد في الصدارة

أحرز ماركو أسينسيو هدفا في نهاية الشوط الثاني، ليمنح ريال مدريد النقاط الثلاث، بعد أن قاده للفوز 1-صفر على ضيفه غرناطة، الذي قدم أداء دفاعيا شبه مثالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، الأحد.

وعثر أسينسيو على وسيلة لاختراق دفاع غرناطة بتسديدة رائعة منزاوية صعبة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية العليا اليمنى للمرمى.

وبعد تعادل إشبيلية صاحب المركز الثاني بدون أهداف مع مضيفه أوساسونا، السبت، وخسارة ريال بيتيس الثالث 2-صفر بملعبه أمام فياريال، عزز ريال مدريد تفوقه في الصدارة إلى ست نقاط.

وفي غياب أربعة من لاعبيه الأساسيين، هيمن ريال مدريد تماما على المباراة واستحوذ على الكرة بنسبة تقترب من 74 في المئة وسدد عشر كرات داخل إطار المرمى مقابل ثلاث فقط لغرناطة.

ودخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة وهو يواجه مشكلة في اختيار تشكيلته.

ويغيب كريم بنزيمة، متصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 17 هدفا، للمباراة الثانية على التوالي بسبب إصابة عضلية، بينما غاب فينيسيوس جونيور، صاحب المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 12هدفا، للإيقاف. واستبعد كاسيميرو ولوكاس فاسكيز في اللحظات الأخيرة بسبب مشكلة في المعدة.

وحتى في غياب اللاعبين الأربعة، أبقى أنشيلوتي الثنائي غاريث بيل وإيدن هازارد على مقاعد البدلاء مع ابتعاد اللاعبين عن حسابات المدرب الإيطالي.

وفي غياب أي مهاجم صريح، استخدم أنشيلوتي الثنائي إيسكو وأسينسيو في الأمام، لكن ريال مدريد واجه صعوبات واضحة في غياب بنزيمة وفينيسيوس اللذين سجلا معا 29 هدفا من بين 48 هدفا للمتصدر في الدوري هذا الموسم.

واقترب ريال مدريد من افتتاح التسجيل عندما حاول كارلوس نيفا إبعاد الكرة بعد تمريرة عرضية من توني كروس، لكن أرسلها مباشرة نحو عارضة مرمى فريقه.

وزاد ريال مدريد من ضغطه بعد الاستراحة، لكن غرناطة صمد حتى وصلت الكرة إلى أسينسيو خارج منطقة الجزاء مباشرة ليسجل هدفه الرائع.