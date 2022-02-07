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عمر شويل - جدة أشترى سيارتك بدون مبلغ مقدم وبدون كفيل وبالتقسيط علي أطول مدة سداد - ثقفني
أشترى سيارتك بدون مبلغ مقدم وبدون كفيل ، برنامج تمويلي بهدف خدمة احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال مبالغ تمويلية كبيرة وبتسهيلات عديدة في السداد ، والتي تناسب طالب التمويل السعودي وغير السعودى أيضاً ، ويعتبر هذا البرنامج التمويلي أحد البرامج التمويلية التي التي يقدمها بنك البلاد ، حيث يوفر البنك هذا البرنامج بشروط سهلة وميسرة وبمتطلبات بسيطة لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية.
برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد في المملكة العربية
- بنك البلاد واحد من أهم وأكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية.
- يقدم بنك البلاد مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين داخل المملكة.
- تمويل السيارات من بنك البلاد مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
- يمكن أن يصل المبلغ المالي لتمويل السيارات من بنك البلاد حتي 2 مليون ريال سعودي.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج لشراء السيارة التي يرغب بها.
- لا يشترط دفع مبلغ مقدم للاستفادة من تمويل السيارات من بنك البلاد.
- برنامج تمويل السيارات من بنك البلاد في المملكة العربية السعودية لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يقدم البنك للعملاء العديد من خيارات السداد والتي تساعد العميل علي سداد مبلغ التمويل علي أقساط مجدولة حتي 60 شهر.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تأجيل قسط شهري من كل عام.
- يتيح بنك البلاد للعملاء نظام السداد المبكر في أي وقت.
- طالب التمويل السعودي وغير السعودى أيضاً يمكنهم الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد.
- وفر بنك البلاد للعملاء إمكانية التقديم على طلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون دفع مبلغ مقدم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- المواطن المتقاعد يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج التمويلي بشروط سهلة وميسرة.
- طالب التمويل يمكنه الاستفادة من تمويل إضافي من بنك البلاد
شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.
- يشترط أن يكون طالب التمويل يمتلك حساب جارى لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية ، وذلك للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل وبدون دفع مبلغ مقدم من بنك البلاد.
- يجب لاستكمال الطلب أن يكون طالب التمويل علي رأس العمل في أحدى الجهات المعتمدة لدى بنك البلاد في المملكة العربية السعودية ، في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
- الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل السعودي هو 3000 ريال سعودي ، لاستكمال إجراءات الطلب.
- أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري له هو 3500 ريال سعودي.
- يشترط للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل من بنك البلاد ، أن يقوم طالب التمويل بتحويل راتبه الشهري علي البنك.
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