طريقة فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين، بنك الراجحي بالمملكة السعودية قام بتحديد بعض الخطوات الهامة التي ينبغي توافرها لامكانية فتح حساب في بنك الراجحي للحفاظ على الأموال أو ادخارها، حيث يعتبر بنك الراجحي من البنوك المشهورة والمعروفة داخل المملكة السعودية ويقوم بتقديم العديد من الخدمات العامة لجميع المواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية ولكنه قام بتحديد بعض الشروط الهامة التي ينبغي توافرها أولا، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة فتح الحساب والشروط المحددة من قبل البنك.

طريقة فتح حساب في بنك لبنك الراجحي للمقيمين

يمكنكم من خلال السطور التالية معرفة الخطوات التي ينبغي اتباعها لفتح حساب في مصرف الراجحي وهي كالآتي،

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي عبر الانترنت لكي تتمكن من إنشاء الحساب.

بعد ذلك تقوم بالاطلاع على الشروط ثم إضافة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة بيانات الاتصال لكي تتمكن من التواصل معك.

بعد ذلك تقوم بكتابة بيان الوظيفة الخاص بك وتحدد جهة العمل والعنوان الذي تتواجد فيه وكتابة رقم الهاتف.

بعد ذلك يتم إضافة البيانات الخاصة بالدخل المادي لهذا العميل ثم تحديد الفرع المناسب وكتابة البيانات التي تتعلق بالضرائب وكتابة البيانات الخاصة بأفراد الأسرة وإضافة أرقام الهواتف وكتابة العناوين الخارجية في حالا إن وجدت

بعد ذلك تقوم بالضغط علي إرسال وسوف يظهر أمامك تمام الطلب بنجاح وسوف يصل إليك رسالة على الهاتف توكد أنك قومت بفتح الحساب خلال ثلاثين يوما.

شروط فتح حساب الراجحي

قام بنك الراجحي قامت بتحديد بعض الشروط التي ينبغي توافرها لإمكانية فتح حساب الراجحي للمقيمين من خلال عذ الخطوات البسيطة التي ينبغي اتباعها وهي كالآتي:

أولا يجب أن لا يقل عمر هذا العميل عن 18 عام وأن يكون متواجد داخل المملكة السعودية بشكل دائم والبيانات التي تم تسجيلها تكون صحيحة بدون وجود أى أخطاء.

يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول وينبغي أن يكون رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية ليتم توثيق الحساب.

عرض التمويل العقاري مع مصرف الراجحي

كان مصرف الراجحي قد أعلن عرض التمويل العقاري، حيث يمكن طلب التمويل العقاري من مصرف الراجحي وفوقها التمويل الشخصي بزيرو هامش ربح مثلما أعلن مصرف الراجحي من خلال صفحته عبر تويتر.