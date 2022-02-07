نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحث استحقاق الضمان sso.hrsd.gov.sa رقم الضمان الموحد وموعد رسالة راتب رجب 1443 في المقال التالي
بحث استحقاق الضمان sso.hrsd.gov.sa الاجتماعي المطور للمسجلين في المرحلة الثالثة لقبول منصة الدعم والحماية بالمملكة، كما يتم البحث يوميا عن الرقم المجاني للضمان للاستعلام عن موعد تسلم رسائل الضمان، وتجيب الوزارة على التساؤلات التي تتلقاها من المواطنين عبر الرقم الموحد المجاني أو عبر الشكاوى على تويتر الوزارة، وجدير بالذكر أن مستفيدي الضمان المطور بالمرحلة الأولى والثانية والمستفيدين بتحديث بياناته الضمانية تسلموا رواتبهم لشهر يناير 2022 ويترقبوا موعد إيداع رواتب فبراير.
بحث استحقاق الضمان sso.hrsd.gov.sa رقم الضمان الموحد وموعد رسالة راتب رجب 1443
تجيب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة تويتر الخاصة بها عن الأسئلة الشائعة لدى المواطنين الراغبين في التسجيل والمسجلين الجدد بمنصة الدعم والحماية وأيضا الذين لديهم شكاوى أو تظلمات ويتم الرد على الأسئلة جميعها بينما يتم الإعلان عن الأسئلة الأكثر شيوعا:
متى ينزل الصمان الاجتماعي المطور كيف أعرف اني مقبول ومؤهل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد شروط التسجيل في الضمان المطور ورقم تواصل للضمان الاجتماعي المطور رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني (الضمان الاجتماعي استعلام الأفراد) استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني
موعد نزول راتب الضمان في رجب 1443 – فبراير 2022
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
حاسبة راتب الضمان للمقبولين (حسب الراتب)
- يقوم المستخدم باحتساب دخل الأسرة بالكامل (الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب).
- يتم خصم نصف الدخل الشهري لجميع أفراد الاسرة.
- يقوم بإضافة قيمة الراتب الشهري إلى قيمة الدعم المستحق للمواطن في الضمان الاجتماعي، والذي يتم تحديده على عدد أفراد الاسرة.
- لا يتم احتساب رواتب التأهيل الشامل أو البرامج الاجتماعية المساندة أو التأهيلية والتدريبية.
- يقوم رب الاسرة بمقارنة النتيجة مع جدول احتساب الحد المانع للضمان للتعرف على الاستحقاق (1100 ريال لرب الاسرة – 550 ريال للفرد المستقل).
الاستعلام عن استحقاق الضمان المطور (رجب 1443)
|الاستعلام عن رصيد الضمان
|التسجيل برابط الضمان المطور
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جدول مواعيد صرف رواتب الضمان
- صرف وايداع راتب رجب: الأربعاء 2 رجب 1443.
- راتب شهر شعبان 1443: 3 شعبان 1443.
- إيداع راتب رمضان: الاثنين 3 رمضان 1443.
- راتب شوال: الاثنين 1 شوال 1443.
- صرف راتب ذي القعدة 1443: 1 ذي القعدة 1443 الثلاثاء.
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