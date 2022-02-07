البيت الأبيض: بايدن وماكرون يبحثان الوضع حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، فى بيان اليوم الاثنين، إن "الرئيس بايدن بحث مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون الجهود الدبلوماسية الجارية والإجراءات للرد على التعزيز العسكرى الروسى المستمر على حدود أوكرانيا".

وأضاف البيت الأبيض، أن الرئيسين أكدا دعمهما لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما ناقشا خلال الاتصال التنسيق الدبلوماسى ومواصلة الاتصالات.

وفى ذات الصدد، تباحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، مع نظيره الفرنسى ، جان إيف لودريان.

وتتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها، الأمر الذى تنفيه موسكو جملة وتفصيلا، وتدعو إلى وقف هذا التصعيد غير المبرر.