عملية عسكرية للتحالف بصنعاء وتدمير منصة صواريخ بالجوف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الاثنين، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة صنعاء.
وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية على حسابها في تويتر، إن العملية جاءت استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
كما أعلن التحالف في تغريدة أخرى على حساب الوكالة، عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية.
وفي 24 يناير الماضي، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير جنوبي المملكة.
كما أعلن التحالف في اليوم ذاته عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، في اعتداء لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بصاروخ باليستي على منطقة جازان جنوب غربي السعودية.
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