اسعار ملاهي الشلال بجدة 2022 ومواعيد العمل أروع الأماكن الترفيهية بالمملكة

اسعار ملاهي الشلال بجدة 2022 ، تحتضن المملكة العربية السعودية عدد كبير من الأماكن السياحية والترفيهية، والتي يمكن من خلالها تقضية وقت ممتع وترفيهي مع الأصدقاء أو أفراد العائلة والأطفال، ومن أفضل تلك الأماكن الترفيهية هي ملاهي الشلال بجدة، والتي من وقت تأسيسها وهي ضمن أفضل الأماكن الترفيهية في جدة، ومن خلالنا اليوم سنتعرف سويًا على أحدث أسعار ملاهي الشلال بجدة ومواعيد العمل، حتى تستطيعوا زيارتها في الأوقات التي تناسبكم.

اسعار ملاهي الشلال بجدة 2022

ملاهي الشلال بجدة من أهم الأماكن الترفيهية في المملكة العربية السعودية، تم إنشاؤها على مساحة 60 ألف متر، تم تأسيسها وافتتاحها عام 2001.

تقع تحديدًا على ساحل البحر الأحمر، أو كما يعرف باسم كورنيش جدة.

ولقد ساهم موقعها كثيرًا في أن يحقق لها شعبية كبيرة بين المواطنين السعوديين والمقيمين لأنهم اعتبروها مكان ترفيهي مميز من الدرجة الأولى لقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء.

ولقد قامت الحكومة السعودية بالعمل على تطويرها وتجديدها حتى تكون بالمستوى المناسب لجذب أكبر عدد من الزوار للمدينة سواء السائحين أو المواطنين او المقيمين.

أفضل الأنشطة الترفيهية التي يمكن القيام بها عند زيارة ملاهي الشلال بجدة

قبل أن نسرد عليكم وقت دوام ملاهي الشلال، أو أسعار الدخول، دعونا نسرد عليكم أهم الأنشطة الترفيهية الموجودة في ملاهي الشلال بجدة، والتي يمكن القيام بها.

خاصًة بعد أعمال التطوير والتجديد الذي أضاف لها الكثير، وجعلها واحدة من أفضل الأماكن الترفيهية في السعودية:-

غابة الأمازون من أهم الألعاب المتوفرة داخل الملاهي حيث مقامة على مساحة تصل إلى 1800 متر، يمكن الاستمتاع بقضاء بعض الوقت بها.

شلالات وبحيرات صناعية تصل إلى 15 متر مما يجعلها أماكن مثالية لالتقاط أجمل الصور، والاستمتاع بالهواء المنعش بها.

مشاهدة مجسمات الحيوانات الكبيرة، وعروض الصوت والضوء التي تجعل الأطفال يستمتعون كثيرًا بها، لأنها تضيف مزيج رائع بين الإثارة والتشويق والواقع.

ألعاب ترفيهية متنوعة للأطفال وللكبار مثل لعبة مصعد السيارات، جولة، في باريس، لعبة الغواصة المجنونة، بالإضافة إلى ضم ملاهي الشباب ألعاب جريئة وقوية للشباب مثل لعبة رولر كوستر، لعبة النوبيله.

كما أن ملاهي الشباب تقدم فرصة عظيمة للتزلج على الجليد والاستمتاع بالمواقف الجميلة مع الأصدقاء والأطفال، والمميز أنها مزودة بالمدربين المتخصصين لمتابعة كل الزوار للأطفال والعائلات بأمان.

كما تضم ملاهي الشلال مجموعة من أفخم المطاعم الصينية، اللبنانية، الشرقية، الغربية، للاستراحة والاستمتاع بتناول وجبة شهية ومميزة.

وتحتوي ملاهي الشلال على صالة كبيرة للاستمتاع بلعبة البلياردو، وأيضًا صالة أخرى للعبة البولينج.

وتضم ملاهي الشلال سينما خماسية الأبعاد لقضاء وقت ممتع بمشاهدة الأفلام.

أسعار دخول ملاهي الشلال بجدة ومواعيد الدخول

35 ريال: رسوم الدخول للفرد الواحد.

45 ريال شامل تذكرة الدخول، والاستمتاع بالألعاب الإلكترونية، والتذكرة صالة التزلج مع الحصول على وجبة للأطفال.

ويوجد عرض آخر بسعر 60 ريال يشمل تذكرة الدخول + تذكرة للألعاب الإلكترونية + تذكرة صالة التزلج + وجبة مجانية + عرض مجاني البلانيتاريوم ويمكن إضافة 5 ريال فقط للحصول على تذكرة لعبة النوبيله + لعبة البولينج.

58 ريال: رسوم أسورة ملاهي الشلال لا تشمل بعض الألعاب.

75 ريال: رسوم أسورة ملاهي الشلال لجميع الألعاب بالملاهي.

24.15 ريال: تذكرة للاستمتاع بالتزلج على الجليد لمدة نصف ساعة.

25 ريال: سعر تذكرة دخول السينما خماسية الأبعاد.

17.25 ريال: سعر تذكرة لعبة النوبيله.

35 ريال: سعر تذكرة ركوب القوارب لمدة 15 دقيقة.

أما عن مواعيد دخول ملاهي الشلال بجدة فهي كالآتي:-

ملاهي الشلال بجدة تعمل طوال الأسبوع من الساعة الخامسة مساءً وحتى الواحدة صباحًا.