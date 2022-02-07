ضبط تردد قناة الواقع 2022 الجديد على نايل سات ومشاهدة أقوى البرامج السعودية

تردد قناة الواقع 2022 الجديد على القمر الصناعي نايل سات للاستمتاع بمشاهدة أفضل البرامج السعودية التي تقدمها قناة AL WAQIE TV وقد ازدادت عمليات البحث عن ترددها بالمملكة العربية السعودية خاصة أن القناة تقوم بعرض العديد من البرامج المميزة المناسبة لأفراد الأسرة وأعمارهم المختلفة، والجدير بالعلم أن القناة إرسالها مجاني دون الحاجة لإشتراك فقط قم بظبط واستقبال تردد القناة الواقع السعودية بشكل صحيح على القمر الصناعي نايل سات على 10727، بموجب معدل الترميز 27500.

تردد قناة الواقع 2022 بالسعودية

كما ذكرنا سابقًا أن قناة الواقع السعودية AL WAQIE TV 2022 تقدم العديد من البرامج الثقافية والاجتماعية والترفيهية وبرامج الطبخ والجلسات الحوارية التي استقطبت اهتمام فئة الشباب ولاقت رواجًا وبحثًا بالمجتمع السعودي والعالم العربي من جميع الفئات العمرية، ومن أشهر البرامج التي تستحوذ على نسبة مشاهدات عالية على شاشة قناة الواقع السعودية هي :

أولًا برنامج لياالي الواقع.

كذلك برنامج ديوانية البزنس مع إبراهيم الطلحة.

كما تقدم برنامج الواقع صرنا.

أيضًا برنامج نجم الجمهور.

كذلك برنامج face to face مع زيادة الشهري.

كما تقدم القناة كشف الحساب لزيادة الشهري.

وبرنامج نجم الجمهور.

أيضًا برنامج هذا ربي مع الشيخ خالد الخلوي.

وبرنامج مطبخ Dison مع العالم عبدالله الخميري.

كذلك تقدم البرنامج الأشهر مجلس السوق.

كما تقدم القناة برنامج فضاء الإبداع.

وتقدم برنامج مسابقة أبواب.

وبرنامج أناناس.

وفي النهاية تقدم القناة برنامج المدخل.

خطوات ضبط قناة الواقع السعودية AL WAQIE TV 2022

إضافة لما سبق ذكره فبإمكانك استقبال قناة الواقع السعودية AL WAQIE TV 2022 الجديد ومتابعة أفضل البرامج الترفيهية والاجتماعية والثقافية 2022 من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالي ذكرها بالترتيب: