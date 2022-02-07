موعد صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور لعام 1443 للمستحقين الجدد، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية باستقبال مستحقين جدد داخل برنامج الضمان الإجتماعي المطور، وهذا من أجل الرفع بمستوى المعيشة عند الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، والعمل على توفير الحياة الكريمة لهم في ظل التوسعات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ولقد حدد الوزارة باقة من الشروط يلزم توافرها على من يقوم بالتسجيل بهدف الاستحقاق.

معايير وشروط الاستفادة من برنامج الضمان الإجتماعي المطور 1443

أن يكون المُسجل سعودي/ة الجنسية

شرط الإقامة الدائمة داخل أراضي المملكة

أن يبلغ راتب المُسجل أقل من الحد الأدنى 1100 ريال سعودي

في حالة إعالة المسجل لعدد من الأسر فيعتبر لكل أسرة راتب مستقل

عدم تواجد المُسجل داخل أحدي من رديار الرعاية التابعة للمملكة.

مواعيد صرف معاش الضمان الإجتماعي المطور لعام 1443

كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه بعد الدراسة الجيدة للشروط جميع المُسجلين في برنامج الضمان الإجتماعي المطور، وكانت النتيجة بالموافقة يتم صرف الراتب بعد الموافقة بشهر، وهذا يعني ان المتأهلين في البرنامج الضمان الإجتماعي في شهر ديسمبر السابق يتم صرف الراتب لهم في شهر يناير الماضي، وكذلك المتقدمين في يناير يتم الصرف في فبراير الحالي، كما أشارت الوزارة بأن نتيجة الموافقة على الإنضمام للبرنامج سوف يتم الإبلاغ بها من خلال رسالة نصية SMS عبر رقم الجوال الخاص بالتقدم، وفي حالة عدم الرد فهذا يعني بعدم توافق الشروط مع بنود البرنامج.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لعام 1443

الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج الضمان الإجتماعي

النقر فوق خانة الخدمات الإلكترونية

الضغط على رابط تسجيل جديد

تعبئة كافة الحقول الفارغة من رقم هوية واسم المستخدم وخلافه

تحقيق أدامية المستخدم من خلال رفع رمز التحقق

النقر على مربع الموافقة على الأحكام والشروط

رفع ما يلزم من أوراق مطلوبة

النقر على رابط إرسال لإتمام عملية التقديم.

وهذا الفيديو يوضح مفصلاً عملية التسجيل داخل برنامج الضمان الإجتماعي المطور

يعتبر برنامج الضمان الإجتماعي من ضمن برنامج حماية الفرد داخل المملكة من مشكلة الفقر، وهذا من خلال راتب شهري ثابت يصرف للفئات مستحقة داخل المجتمع تعينهم على توفير متطلبات الحياة الأساسية.