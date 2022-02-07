نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول وشروط التسجيل

نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول وأيضًا التسجيل الجديد والشروط بات في الوقت الراهن اكثر ما يشغل جميع أبناء المملكة العربية السُّعُودية المستحقين للحصول على هذا الدعم سواء الراغبين في الولوج إلى المنصة للاستعلام عن الضمان أو الراغبين في تقديم طلب التسجيل بالضمان، ومن هذا المنطلق سوف يتم في ما يلي من فقرات وسطور على ثقفني ؛ توضيح كل ما يخص التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور والشروط بالتفصيل.

ما هو الضمان المطور الجديد ؟

النظام على الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السُّعُودية هو بمثابه تطوير وتحضير في النظام القديم حيث أن هذا النظام الجديد والمتطور يحدث بشكل رئيسي إلى وصول الدعم إلى مستحقيه والفئات الأكثر احتياجا كان يضع هذا النظام العديد من الشروط والعقوبات لمن يحاول التلاعب في البيانات للحصول على الدعم بدون حق ولا سيما أن مبالغ هذا الدعم يتم الحصول على جزء كبير منها من أموال الزكاة.

نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل

إن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بالمملكة لا يتطلب سوى اتباع مجموعه من الخطوات السهلة والبسيطة الموضحة فيما يلي:

الذَّهاب مباشره إلى الصفحة الرسمية الخاصة بـ رابط منصة الدعم و الحماية الاجتماعية

في حالة كان هناك حساب قديم يمكن تسجيل الدخول مباشره وخلاف ذلك يمكن للمستخدم البَدْء في إنشاء حساب مستخدم جديد من خلال الضغط على تسجيل.

البَدْء في إدخال كافه البيانات والمعلومات المطلوبة لإنشاء حساب جديد وهي تشمل اسم المستخدم رباعي، رَقْم بطاقة الهُوِيَّة الوطنية ، تاريخ الميلاد ، رَقْم الجوال ، عنوان البريد الإلكتروني، مع تعيين كلمه مرور.

سوف يصل المستخدم كود من اجل تفعيل الحساب في رسالة علي المستخدم هنا ادخل هذه الكود في الخانة المخصصة لها من أجل تفعيل الحساب.

البَدْء في ملء البيانات الخاصة بطلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المتطور مع ضرورة إرفاق كافه البيانات والمستندات التي يكتبها الموقع الخاص بالمستخدم صاحب طلب الضمان.

بعد الانتهاء من كفه الخطوات السابقة بدقه بشكل صحيح تماما يجب هنا النقر على زر (إرسال).

سوف يقوم الموظف المختص هنا باستلام طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المتطور مراجعه هذا الطلب والتأكد من مطابقه البيانات.

عند الموافقة على طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور سوف يتم إبلاغ المواطن وذلك من خلال اتصال هاتفي أو رسالة قصيرة على الهاتف الجوال.

يمكن من خلال رقم الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد التواصل من أجل الاستعلام في أي وقت عن حالة الضمان وقبول الطلب.

شروط الضمان المطور ١٤٤٣

ولقد قامت المملكة العربية السُّعُودية بوضع مجموعه من الشروط التي لابد من اختفائها بالكامل من أجل الموافقة على تسجيل أي مواطن أو مواطنة في الضمان المطور ، ومن أهمها ما يلي: