نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رقم ريف الموحد” تعرف على رقم برنامج ريف للأسر المنتجة المجاني reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رقم ريف الموحد، والذي زاد البحث عنه في جميع أنحاء المملكة وخاصة من قبل الأشخاص والأسر المستفيدين من برنامج دعم ريف الحكومي، حيث يوفر برنامج ريف خدمة التواصل وهذا سواء عن طريق اتصال هاتفي أو حتى من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بموقع ريف، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية التواصل مع رقم ريف الموحد أو رقم ريف للأسر المنتجة بكل سهولة، وكيفية التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار بكل سهولة ويسر، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الدعم الريفي

ويعتبر دعم ريف أو برنامج الدعم الريفي أحد أشهر البرامج الخاصة بالدعم التي تقدم للمواطنين والمواطنات في المملكة الذي يمتلكون مشاريع انتاجية صغيرة، حيث تهتم المملكة بتوفير الدعم بشكل كبير لتلك الفئات المنتجة من الأسر والأفراد، وهذا لتشجيع الإنتاج المحلي السعودي والعمل على النهوض به في جميع أنحاء السعودية.

المستفيدين من دعم ريف

وتسفتيد العديد من القطاعات من برنامج ريف، وهذا بشرط ان تتوافر عليها الشروط، وقد تعرفنا معكم على الشروط بالتفصيل في مقال شروط التسجيل في الدعم الريفي 1443، والقطاعات المستفيدة من الدعم كالآتي:

منتجات البن العربي.

الإنتاج الحيواني.

قطاع النحل والعسل.

زراعة الورود.

المحاصيل البعلية (المطرية).

زراعة الفواكه.

مزارع الثروة السمكية.

منتجات القيمة المضافة.

الأسر المنتجة.

الاستعلام عن برنامج ريف برقم الهوية

ويمكن لحضراتكم الاستعلام عن الدعم الخاص بكم وحالة الطلب الخاصة بكم إذا كانت هناك بها مشكلة بكل سهولة عبر موقع ريف، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى منصة برنامج ريف الإلكترونية عبر الرابط الرسمي www.reef.gov.sa.

ثم انتقل إلى تسجيل الدخول.

اكتب رقم الهوية الخاصة بك ثم كلمة المرور.

ثم ادخل الرقم المرئي الظاهر أمامك، بعدها انقر على تسجيل الدخول.

ستظهر لك الصفحة الرئيسية الخاصة بك اضغط على البرنامج للاستعلام عن حالته.

رقم ريف الموحد

وفي حالة امتلاككم أية اسئلة أو استفسارات وتريدون التواصل مع خدمة العملاء الخاصة ببرنامج ريف، فيمكنكم عمل ذلك بكل سهولة، وهذا عن طريق التواصل مع الخط الساخن أو الحساب الرسمي لبرنامج ريف على تويتر وهذا عبر رسائل الخاص والبيانات كالآتي:

رقم ريف للاسر المنتجة