أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى المكسيك خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت المكسيك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 10234 إصابة ‏جديدة, و و129 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



جدة - نرمين السيد - سجلت المكسيك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 10234 إصابة ‏جديدة, و و129 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك ،عن ارتفاع عدد ‏‏‏الإصابات إلى خمسة ملايين و151525 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 309546 حالة وفاة

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