شروط الحصول على تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية و الأوراق المطلوبة

يقدم بنك التنمية الاجتماعي السعودي العديد من التمويلات الميسرة لكافة المواطنين السعوديين وهذا لتحسين المستوى المعيشي و البدء في المشاريع الصغيرة، ولان المملكة العربية السعودية تسعي على توفير كافة الخدمات والمساعدات التي تساعد شباب المملكة العربية السعودية التي تساعدهم على البدء في مشاريع جديدة لتحسين المستوى المعيشي و من أهم التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعي هو تمويل العمل الحر أو نفاذ للشباب والشابات، يقدم القرض من بنك التنمية الاجتماعية بشروط ميسرة وهذا لتسهيل على المواطنين وسداد على أقساط مريحة.

شروط قرض نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

بالسعودية 1443

يعد بنك التنمية الاجتماعي السعودي من أهم البنوك السعودية التي تقدم العديد من القروض والتمويلات المسهلة التي تساعد المواطنين في بدء المشاريع الخاصة بهم والمستقلة، ولذلك وضع البنك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم على قرض نفاذ الحر لقبول الطلب، والشروط التي حددها بنك التنمية الاجتماعية لقبول طلب تمويل نفاذ هي:

يقدم بنك التنمية الاجتماعي قرض نفاذ الحر للمواطنين السعوديين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

لابد من امتلاك المتقدم سجل ائتماني مسجلًا وساري.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 20000 ريال سعودي.

لابد ألا يكون على المتقدم دين مادي للبنك أو لجهة حكومية أخرى.

يشترط أن يكون المتقدم لدية ضمان يقدمه البنك للحصول على القرض.

لابد أن لا يزيد قيمة التمويل او القرض عن 120 الف ريال سعودي.

يشترط ألا يزيد مدة سداد أقساط التمويل عن 40 شهر.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم على تمويل نفاذ الحر من بنك التنمية الاجتماعية

هناك بعض الأوراق التي لابد من رفعها للحصول على قرض نفاذ الحر، الأوراق هي: