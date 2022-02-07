كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية خلال ال 24 ساعة الماضية 35286 إصابة جديدة بكوفيد19- لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و44 ألفا و 963.



جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية خلال ال 24 ساعة الماضية 35286 إصابة جديدة بكوفيد19- لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و44 ألفا و 963. كما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6886 حالة وفاة.

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